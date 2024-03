Per intervento alla rete gas della città sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:

Da oggi sino alle 18 di domani, martedì 26 marzo, e comunque fino a termine lavori: divieto di transito in via Salvemini in corrispondenza dell’intersezione via Costa.

Sarà compito del personale della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.