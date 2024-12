Dopo edizioni nel territorio faentino, per le festività natalizie i free biker Motor birrata si spostano con la loro ‘Missione sorriso-Babbi Natale in moto’ oltre-provincia per portare doni ai bambini ricoverati nella pediatria di Rimini. L’iniziativa mette assieme una serie di realtà di volontariato i cui soci sono tutti accomunati da una grande passione, quella per le due ruote. L’idea è quella di riuscire a portare un sorriso, attraverso piccoli doni a bambini meno fortunati e ospitati in strutture di accoglienza o strutture sanitarie in occasione delle festività del Natale e della Pasqua.

Per le festività natalizie poi, i bikers, sopra alle loro tute e giacconi in pelle, indossano il costume di Babbo Natale regalando, al loro passaggio, un colpo d’occhio d’eccezione. Se in passato l’organizzazione ha fatto tappa in diversi istituti del territorio (indicare quali) per quest’anno i Babbi Natale in moto, scortati dalla sezione della Polizia Stradale di Rimini e dal mezzo dell’85° Nucleo volontariato e Protezione Civile ANC Faenza, dopo essere partiti dalla città manfreda, attraversando la città di Forlì, sono arrivati all’ospedale dove hanno incontrato il personale medico e infermieristico e i piccoli pazienti entusiasti di aver incontrato tanti Babbi Natale. “La ‘Missione sorriso in moto – Babbi Natale’ -spiegano i bikers- è un esempio concreto di come la passione per le due ruote possa diventare un veicolo di solidarietà. Grazie alla generosità dei partecipanti e al supporto delle istituzioni, anche quest’anno il Natale sarà un po’ più magico per molti bambini”. Tra i presenti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale manfreda, iul vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri

Oltre ai ‘Motor Birrata’, all’iniziativa aderiscono anche i ‘Black devil’ di Ravenna e Meldola, Gerry Caronte castomizzatore di motociclette di Modigliana, Anime Ribelli di Forlì, Black side Ravenna, Penna on the road di Tredozio, 85° Nucleo volontariato e Protezione Civile ANC Faenza e la Polizia Stradale di Rimini che assicurerà la scorta.