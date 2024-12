La delegazione emiliano romagnola del Popolo della Famiglia commenta il congresso Nazionale del PDF, che si è tenuto sabato 14 e domenica 15 dicembre a Pomezia.

La compagine è stata guidata dai confermati Marco Dall’Olio, coordinatore regionale del PDF, Carla Lodi, vice coordinatore regionale, e Mirko De Carli, consigliere Nazionale e neo eletto portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia.

“Il congresso Nazionale appena terminato – afferma Mirko De Carli – ha visto approvata la mozione congressuale del Presidente uscente, Mario Adinolfi.

Adinolfi confermato presidente dunque conferma la continuità con quel percorso iniziato nel 2016 fondato sulla affermazione dei principi non negoziabili, ovvero Vita, Famiglia e libertà educativa.

Abbiamo rilanciato nuovamente le nostre storiche battaglie: Reddito di Maternità, lotta all’aborto, difesa della sanità pubblica e della cura degli incurabili, no esplicito ad eutanasia e suicidio assistito, sostegno alla disabilità e ai non autosufficienti.

Rinnovato – prosegue De Carli – inoltre il nostro no all’impegno militare italiano sotto i diktat della commissione europea a guida guida Von Der Leyen e della Nato. Infine, come scritto nel nostro simbolo, fermo contrasto alla ideologia gender, in particolare nelle scuole.

Sulla base di questa solida base ideologica, il Popolo della Famiglia è pronto per le prossime sfide elettorali in Emilia Romagna, a cominciare dalle vicine elezioni comunali a Ravenna.

Come sempre – conclude il neo Portavoce Nazionale Mirko De Carli – il Popolo della Famiglia fornirà il suo contributo per spezzare l’egemonia della sinistra.”