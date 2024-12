Il Nucleo Volontari Carabinieri dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Ravenna continua a dimostrare un forte impegno per la sicurezza e il benessere della comunità. Nel corso di quest’anno, i volontari hanno accumulato un impressionante totale di oltre 18.700 ore di servizio esclusivamente a favore degli enti pubblici, poiché i volontari dell’ANC non forniscono servizi ai privati.

Le attività quotidiane di 66 volontari operativi comprendono impegno collettivo, ascolto, prossimità, osservazione, raccolta di segnalazioni e lamentele, salvaguardia dei beni pubblici, orientamento ai turisti e prevenzione di comportamenti illeciti. Questi sforzi hanno contribuito a promuovere i valori della legalità e della coesione sociale, rendendo la nostra città più accogliente e sicura. Inoltre, il Nucleo ANC si impegna a promuovere i valori civici e costituzionali attraverso attività informative, utilizzando anche un gazebo in occasione di importanti manifestazioni pubbliche.

Tra le iniziative più rilevanti, si segnalano circa 410 segnalazioni qualificate che hanno portato a interventi da parte delle forze dell’ordine e degli uffici comunali. È stata anche realizzata la terza edizione della Campagna di sensibilizzazione sul consumo moderato e responsabile di bevande alcoliche, che si è svolta a Marina di Ravenna durante l’estate. Questa campagna ha raggiunto oltre mille persone e ha fornito soccorso a otto individui (di cui sei minorenni) in difficoltà a causa dell’assunzione di alcol. L’iniziativa, in linea con le raccomandazioni della Prefettura, si inserisce nelle attività di prevenzione contro l’abuso di sostanze alcoliche.

Dieci nostri volontari collaborano con i funzionari della Prefettura nello svolgimento di attività amministrative, mentre i più anziani svolgono un ruolo di tutoraggio nei confronti di giovani affidati al nostro Nucleo dal Tribunale per i Minorenni di Bologna, aiutandoli nel loro reinserimento sociale attraverso servizi di utilità. Inoltre, il nostro Nucleo è realmente inclusivo, tant’è che tra i suoi membri sono presenti tre persone con lievi disagi, che necessitano di calore sociale e che da Noi hanno trovato supporto.

Questa mattina, presso la Casa della Solidarietà di Amare Ravenna, si è tenuta una cerimonia di consegna dei diplomi di abilitazione a tredici nuovi volontari, uomini e donne che hanno scelto di servire la comunità indossando l’uniforme dell’ANC. Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità cittadine, tra cui Dott. Raffaele Ricciardi, il nuovo Prefetto di Ravenna, il Vicesindaco Fabio Sbaraglia, il vicario generale dell’Arcidiocesi Don Alberto Brunelli, il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Cameliani, Igor Gallonetto, assessore a transizione digitale, verde pubblico, patrimonio e legalità, il Colonnello Andrea Lachi, Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Dott. Andrea Giacomini, Comandante della Polizia Locale.

Il Presidente del Nucleo Isidoro Mimmi, ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, ha dichiarato ”Crediamo fermamente che solo attraverso una collaborazione attiva con le istituzioni si possano ottenere risultati significativi, ma voglio sottolineare che il successo di queste attività è possibile grazie alla formazione costante e di alta qualità dei nostri volontari ai quali esprimo gratitudine per la loro dedizione, per il tempo che donano e per le competenze che schierano. La loro passione dedizione e competenza sono fondamentali per raggiungere risultati significativi e rafforzare la coesione della comunità, specialmente in un contesto di crescente diffidenza e isolamento sociale”.

“Il volontariato rappresenta un faro di speranza per le comunità – ha concluso Mimmi – e la capacità dei nostri volontari di adattarsi ai cambiamenti è un potente antidoto contro la disgregazione sociale. La formazione dei volontari è una priorità per la nostra OdV. Quest’anno, 20 volontari hanno conseguito l’abilitazione BLS-D, altri hanno completato un corso di primo soccorso, tre hanno ottenuto l’attestato antincendio di Livello III (Rischio Alto), e 24 hanno partecipato a un seminario di orientamento turistico e conoscenza del patrimonio UNESCO della città. A gennaio, 14 volontari parteciperanno al 5° Corso “Difesa personale e gestione dell’utente conflittuale”. Questi corsi, tenuti da esperti, sono progettati per fornire ai volontari le competenze necessarie per affrontare le sfide quotidiane e garantire interventi efficaci in situazioni di emergenza. Il Nucleo ANC di Ravenna si impegna a garantire che i propri volontari siano sempre ben preparati e supportati dalla Presidenza, affinché possano svolgere il loro importante lavoro con professionalità e sicurezza”.

Per sensibilizzare ulteriormente la comunità, la Presidenza del Nucleo ANC di Ravenna ha pianificato eventi e campagne su temi rilevanti, come la sicurezza, la prevenzione dell’abuso di sostanze e l’educazione civica. Nel loro sito web [www.anc-ravenna.it](https://www.anc-ravenna.it) è possibile scoprire ulteriori informazioni sulle prossime iniziative, sui seminari formativi, sulla storia del Nucleo e bilanci.