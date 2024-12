Giovedì 12 dicembre 2024 si è svolto, il colloquio e la proclamazione del Laureato in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

Il laureato Cristian Fantuzzi, 29 anni, di Forlì ha presentato una tesi dal titolo “Caratterizzazione microstrutturale e meccanica di lega ad alta entropia prodotta con tecnologia SLM (selective laser melting) dopo esposizione ad alta temperatura”, svolta in collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIN – Università di Bologna.

Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro di tesi e augura al nuovo laureato tutto il meglio per la sua futura attività professionale.