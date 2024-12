Ravenna lancia il progetto “Footprints” per una destinazione turistica più sostenibile e responsabile

E’ stato presentato oggi a palazzo Rasponi dalle Teste Footprints, il Progetto Europeo che propone Ravenna città pilota a livello europeo come destinazione turistica sostenibile.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’iniziativa European Urban Initiative – Innovative Actions e avrà una durata di 42 mesi, dal 1° dicembre 2024 al 31 maggio 2028, con 5 milioni di Euro, ed è coordinato dal Comune di Ravenna, con il supporto di un ampio partenariato che include attori locali e internazionali tra i quali: Ravenna Incoming, l’Associazione Eutropia, Azimut Spa, Vista Tecnologie, ART-ER, San Vitale, Atlantide e le città europee di Veszprém (Ungheria), Dubrovnik (Croazia) e Altea (Spagna).

Il progetto si sviluppa su più fronti, con l’obiettivo di creare un ecosistema urbano in cui la rigenerazione sia parte integrante di ogni aspetto della visita a Ravenna:

Mobilità Green e Infrastrutture Accessibili: verranno realizzati Welcome Hub per il noleggio e l’assistenza su mezzi ecologici come biciclette e mezzi elettrici.

Cittadinanza Temporanea e Gamification: i turisti saranno incoraggiati a diventare “cittadini temporanei” di Ravenna attraverso un sistema di gamification, che premia le scelte sostenibili con vantaggi durante la visita, come sconti o esperienze locali.

Digitalizzazione dei Servizi Turistici: una piattaforma digitale intuitiva guiderà i turisti durante il soggiorno, offrendo non solo informazioni turistiche, ma anche opzioni di mobilità e servizi di prenotazione, il tutto integrato con il sistema di incentivi.

Sostenibilità nelle Strutture Ricettive: le imprese turistiche locali saranno coinvolte in un percorso di sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ottenere certificazioni verdi e garantire ai visitatori opzioni eco-friendly per alloggio e ristorazione.

Infrastrutture per l’Accessibilità Universale: verranno progettati percorsi e arredi urbani per garantire la piena accessibilità del centro storico, con un’attenzione particolare alle esigenze di anziani, disabili e scolaresche.