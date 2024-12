THOKK, giovane impresa ravennate, si conferma una delle realtà più promettenti nel panorama imprenditoriale italiano, grazie ai prestigiosi traguardi raggiunti nell’ambito del Premio Cambiamenti. Dopo aver vinto l’edizione territoriale organizzata dalla CNA di Ravenna lo scorso 24 ottobre e aver trionfato nel contest regionale il 26 novembre, THOKK ha ottenuto un prestigioso terzo posto nella finale nazionale di Premio Cambiamenti tenutasi a Roma il 13 dicembre.

THOKK si distingue per lo sviluppo di indumenti protettivi di nuova generazione, basati su speciali softarmor reattive, sottili e ultraleggere. Il cuore dell’innovazione risiede in un materiale composito viscoelastico, che combina flessibilità e protezione in modo rivoluzionario. Questo materiale, simile a una schiuma flessibile di pochi millimetri di spessore, si irrigidisce istantaneamente al momento dell’impatto, disperdendo la forza del colpo e proteggendo l’utilizzatore come una normale protezione rigida. Una volta superato l’impatto, torna immediatamente flessibile, offrendo comfort e mobilità unici.

Il cammino di THOKK nel Premio Cambiamenti è stato segnato da riconoscimenti significativi. La vittoria nella fase territoriale di Ravenna ha messo in evidenza la capacità dell’azienda di distinguersi per innovazione e visione. Successivamente, il trionfo al contest regionale di Bologna ha consolidato il ruolo di THOKK come punto di riferimento per l’innovazione nell’Emilia-Romagna. Infine, il terzo posto alla finale nazionale di Roma ha consacrato THOKK tra le migliori startup italiane.

“Sono orgoglioso del percorso fatto e di rappresentare CNA Ravenna in un contest di alto livello come questo” ha dichiarato Dario Alberto Magnani, legale rappresentate di THOKK. “La ricerca è nel nostro DNA. La famosa citazione sul Paese di santi e navigatori, in fondo, suggerisce che siamo un paese di pionieri.”

Il podio nazionale offre a THOKK nuove opportunità di visibilità e networking, aprendo la strada a collaborazioni strategiche e nuovi mercati. La missione dell’azienda rimane chiara: migliorare la sicurezza e il comfort attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.

“Ci congratuliamo con Dario Alberto Magnani per l’importante risultato raggiunto alla finale nazionale del Premio Cambiamenti. Siamo molto fieri di aver visto crescere il successo di THOKK e di aver creduto in questo progetto imprenditoriale fin dalla sua partecipazione al contest provinciale” affermano Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, Presidente e Direttore della CNA Territoriale di Ravenna. “Con la sua capacità di combinare protezione, leggerezza e flessibilità, THOKK rappresenta un esempio virtuoso di come l’innovazione italiana possa fare la differenza su scala globale. Siamo certi che la vittoria di THOKK sarà un grande esempio per tutti coloro che stanno pensando di dar vita al loro progetto imprenditoriale”.