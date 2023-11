Terminato sopralluogo al Pala De André per verificare condizioni logistiche ed organizzative delle misure di accoglienza dei 57 migranti a bordo della nave Ong di Msf.

Al palazzetto tutto ok per le visite sanitarie speditive e per gli adempimenti di polizia. Lo sbarco avverrà al Terminal di Porto Corsini e poi i migranti saranno accompagnati con bus al palazzetto. Sono 44 adulti uomini e 13 minori non accompagnati tra i 15 e i 17 anni.

Non sono segnalati casi critici a bordo eccetto 9 di scabbia già in trattamento. Lo sbarco viene confermato mercoledì prossimo ore 12. I 13 minori resteranno a Ravenna presso la struttura di S. Maria in Fabriago a Lugo mentre gli adulti ripartiti a livello regionale secondo il seguente piano concordato con la Prefettura di Bologna.