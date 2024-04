Il master in diritto penale dell’impresa e dell’economia compie 10 anni

Dieci anni per il Master in diritto penale dell’impresa e dell’economia di Ravenna. Ospite speciale della giornata: il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il corso di alta formazione è dedicato alla memoria del Professor Filippo Sgubbi, che volle fortemente un percorso accademico in grado di dialogare direttamente con le imprese. L’importante anniversario è stato celebrato con il convegno dal titolo “Economia in trasformazione e legalità d’impresa”, durante il quale è avvenuta la consegna delle pergamene ai diplomati della nona edizione del corso. Ai tre migliori è stato assegnato anche il Premio Filippo Sgubbi.