Incidente mortale in via Lugo: muore un uomo di 45 anni

Incidente mortale venerdì sera in via Lugo, dove un uomo, classe 1979, di origine nigeriana, è stato investito e ucciso mentre con la propria bicicletta si stava dirigendo verso Solarolo. Ad investire l’uomo è stato un automobilista al volante del proprio Fiat Ducato, anch’esso diretto a Solarolo, residente a Massa Lombarda. Il furgoncino stava andando nella stessa direzione della bicicletta, quando, per cause al vaglio della Polizia Locale, è avvenuto l’impatto, probabilmente durante il sorpasso.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 160 di via Lugo, poco prima delle 22, a qualche centinaio di metri dal bivio per Faenza. Inutili purtroppo i lavori degli operatori della sicurezza. Oltre alla Polizia Locale, presenti anche i Carabinieri, che hanno poi chiuso via Lugo al traffico in entrambi i sensi di marcia