Ex Farmografica: per i lavoratori attivata la cassa integrazione guadagni straordinaria

Attivata la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i dipendenti dell’ex Farmografica per il prossimo anno. L’ammortizzatore sociale, per cessazione di attività, partirà nel prossimo gennaio e andrà a sostenere i lavoratori che non accetteranno il licenziamento da parte del gruppo Focaccia.

È questa la soluzione concordata fra le parti sociali in una riunione in Regione per non abbandonare i lavoratori, dopo il fallimento del progetto di rilancio proprio del gruppo Focaccia.

L’imprenditore cervese aveva assunto i dipendenti dell’ex Farmografica con l’obiettivo di rilanciare l’azienda di packaging. Si contava sul supporto dello Stato, su un investimento a fondo perduto per conto di Invitalia da oltre 10 milioni di euro. Identica somma sarebbe stata messa a disposizione del progetto da Focaccia. Invitalia, però, ha concesso unicamente un prestito dal quale rientrare in 5 anni. Una strategia considerata economicamente non adatta, visto anche il mercato, da Focaccia. E tutto è quindi naufragato.