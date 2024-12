Gli Alleati entrano a Faenza passando dal borgo: un corteo storico ricorda la Liberazione

Un corteo da Porta delle Chiavi a Piazza del Popolo per richiamare la marcia con la quale gli Alleati, il 17 dicembre 1944, passarono il fiume Lamone ed entrarono nel centro storico di Faenza, distrutto dai bombardamenti. Così, nel pomeriggio di sabato, la città manfreda ha ricordato l’80° anniversario della Liberazione, grazie a rievocatori in divisa e a mezzi d’epoca delle singole nazioni che parteciparono alla battaglia al termine della Seconda Guerra Mondiale.

In Piazza del Popolo le autorità cittadine e militari hanno poi deposto fiori ai monumenti in ricordo delle vittime di quei giorni.