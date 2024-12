Grave incidente in via Fratelli Rosselli nella serata di sabato, a Faenza, intorno alle 19.45. Una ciclista è stata investita da un’auto, un’Opel Corsa, che si stava dirigendo in direzione di Forlì. Alla guida un anziano. L’incidente è avvenuto a qualche decina di metri di distanza dall’autolavaggio. La donna è stata sbalzata in alto ed è poi atterrata rovinosamente sull’auto, distruggendo parabrezza e cofano. La bici è stata scaraventata dall’urto ad una decina di metri di distanza.

Immediata la richiesta di soccorso al 118. In via Fratelli Rosselli è arrivata l’ambulanza e successivamente anche l’auto con il medico a bordo, di stanza a Cotignola. Per la donna, trasportata in ospedale, le conseguenze dell’incidente sono state gravi, ma non è in pericolo di vita.

La ricostruzione di quanto accaduto sarà ora compito della Polizia Locale della Romagna Faentina, intervenuta insieme ai soccorritori per mettere in sicurezza l’area del sinistro stradale e per registrare i rilievi di legge.