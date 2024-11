Il 29 novembre inaugurano il Museo Byron e il Museo del Risorgimento a Palazzo Guiccioli

Aprirà le porte al pubblico il prossimo 29 novembre il Museo Byron, il primo al mondo, realizzato a Ravenna, a Palazzo Guiccioli, in via Cavour, nome che torna ad essere protagonista anche all’interno della storica dimora. Insieme al Museo Byron, infatti, sarà inaugurato anche il Museo del Risorgimento. Due piani, 24 sale, per ripercorrere la storia dell’Ottocento, con esposizioni ricche di innovazioni, grazie all’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che, acquistando il palazzo, ha inoltre permesso al Comune di realizzare la nuova scuola di Lido Adriano. Completerà il trittico culturale il Museo delle Bambole.