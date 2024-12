I supereroi si calano dal campanile di San Francesco a Ravenna

Batman, Spider-Man, Capitan America, Wolverine e Superman. Sono questi i supereroi amati da bambini e genitori che si sono calati dal campanile di San Francesco, a Ravenna, nel pomeriggio di sabato. L’evento è stato promosso da Advs Fidas Ravenna, l’associazione donatori di sangue, in collaborazione con l’Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato.

Mentre i colleghi si calavano in corda doppia giù per il campanile della basilica, ad attenderli nella piazza sottostante, a disposizione di foto e selfie, erano già presenti Hulk, Iron Man e Batgirl.

L’iniziativa è stata realizzata per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma, importanti salvavita indispensabili in tutte le fasce di età, dai più grandi ai più piccoli.

Il gruppo dei Super Eroi Acrobatici è una organizzazione di volontariato, che normalmente opera nei reparti di pediatria degli ospedali per regalare un sorriso ai piccoli pazienti, seguendo il motto “Ovunque c’è un bambino che lotta, c’è un supereroe che combatte per la vita!”. Per questo Natale, hanno deciso di regalare la loro performance a tutta la città di Ravenna. L’Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato si occupa invece di promuovere la donazione di sangue a 360°, ma in particolare fra tutti gli appartenenti al Ministero dell’Interno. L’evento è stato realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e della Questura di Ravenna.

Piazza San Francesco è stata inoltre animata dal villaggio di Natale di Advs, con dolci, vin brulè, thè caldo, zucchero filato e cioccolata calda, e da un’esposizione di mezzi e personale della Polizia di Stato.