Come funzionano e quali vantaggi offrono le comunità energetiche rinnovabili ? Incontro nell’aula magna del Seminario vescovile organizzato da Confcooperative Romagna per rispondere a dubbi e curiosità delle persone interessate alle comunità energetiche. Durante l’incontro è stata presentata la Comunità energetica rinnovabile cooperativa Ecologia Integrale, nata per volere della diocesi di Faenza-Modigliana, grazie al supporto proprio di Confcooperative Romagna, che da tempo si occupa della tematica, offrendo assistenza e consulenze