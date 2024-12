A Punta Alberete sorgerà un nuovo centro per accogliere i visitatori

In primavera inizierà la riqualificazione del parcheggio di Punta Alberete, troppo speso caratterizzato da furti a danno delle auto in sosta e teatro di altre attività illegali. Approvato in commissione consiliare il progetto, che ora dovrà ottenere il via libera dal consiglio comunale. Verrà realizzato una sorta di presidio diurno, con la costruzione di tre capanni, mentre in un secondo momento verranno installate le telecamere di videosorveglianza. Nei prossimi mesi verranno svolti i lavori di predisposizione.

Si tratta di un progetto destinato al Parco del Delta del Po, finanziato per 862 mila euro dal Ministero della Cultura, nell’ambito del Piano Nazionale degli interventi complementari al PNRR.