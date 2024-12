Claudio Casadio è il nuovo presidente della Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Casadio, già sindaco di Faenza (dal 1999 al 2010) e presidente della Provincia di Ravenna (dal 2011 al 2016), sarà quindi il successore di Eugenio Emiliani. Emiliani venne nominato alla guida del MIC il 30 maggio 2016 e ha guidato la fondazione per otto anni, due mandati. L’ultimo scaduto lo scorso ottobre.

Con una decreto del sindaco Massimo Isola del 13 dicembre, ora, si è pronti a dare il via ad un nuovo corso per il più importante istituto culturale della città. Nel decreto di nomina, il primo cittadino ha riconosciuto nella figura di Casadio “doti di competenza e professionalità tecnico-scientifiche, nonché indiscusse qualità di ordine morale e sociale”.

Oltre al mandato del presidente, è scaduto ad ottobre anche il mandato del consiglio di amministrazione della fondazione. Entro la fine dell’anno dovrebbe quindi in teoria essere convocata la prima riunione per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione e ufficializzare l’insediamento del nuovo presidente.