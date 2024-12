Lunedì 16 dicembre alle 15.30 Auser inaugura la riapertura del laboratorio di cucito “Orli e Trame”, alla saletta condominiale dell’edificio Erp gestito da Acer, in via Eraclea 29.

Si tratta di un laboratorio di cucito con un forte e chiaro obiettivo sociale che si traduce in un’opportunità per le donne di realizzarsi e reinventarsi. Nato in un quartiere in cui è alta la presenza di donne immigrate, il laboratorio è il luogo in cui nascono relazioni, scambi e dove le diverse tecniche di cucito insegnate e apprese diventano lo strumento di facilitazione per la nascita di nuove relazioni e forme di integrazione. Avvicinare le varie culture è una crescita personale e sociale un traguardo fondamentale per una società veramente inclusiva e attenta ai bisogni di tutti e tutte.

Un progetto che rappresenta un punto d’orgoglio per tutta l’Auser.

Interverranno Mirella Rossi, presidente Auser Provincia di Ravenna; Federica Moschini, assessora Decentramento, immigrazione e Volontariato del Comune di Ravenna; e Lina Taddei, presidente ACER Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna.

Al termine sarà offerto un buffet e un piccolo dono prodotto dal laboratorio.