Si è concluso con successo il IV Congresso della FISASCAT CISL Romagna, tenutosi ieri a Modigliana, che ha visto la partecipazione di numerosi delegati e ospiti, tra cui il Segretario Generale FISASCAT CISL Nazionale, Davide Guarini, la Segretaria Generale FISASCAT CISL Emilia-Romagna, Malgara Cappelli, e il Segretario Generale CISL Romagna, Francesco Marinelli.

“Abbiamo scelto di celebrarlo a Modigliana piccolo comune in periferia della provincia di Forlì-Cesena, perché colpito e ferito pesantemente dal terremoto e dagli alluvioni del 2023 e del 2024 per portare la nostra attenzione, vicinanza e solidarietà a questa comunità” – ha sottolineato Bagnolini.

Nel corso del congresso è stato eletto Luigi D’Alessandro come nuovo Segretario Generale della Federazione Romagnola. Originario di Tursi (MT) e residente in provincia di Rimini dal 1998, D’Alessandro ha iniziato il suo percorso sindacale nel 2012 e dal 2020 è componente della segreteria della FISASCAT CISL Romagna. Nel suo intervento, ha espresso gratitudine all’assemblea congressuale per la fiducia accordatagli e ha dichiarato: “Sono pronto a lavorare per migliorare le condizioni di lavoro nel settore del turismo e dei servizi, garantendo maggiori tutele ai lavoratori”.

Il bilancio del segretario uscente Gianluca Bagnolini

Durante il Congresso è stato riconosciuto il lavoro svolto dal Segretario Generale uscente, Gianluca Bagnolini e dalla sua segreteria, che ha tracciato un bilancio positivo del suo mandato. “Abbiamo affrontato sfide senza precedenti, come la pandemia, che ha colpito duramente il settore turistico e dei servizi. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a difendere i diritti dei lavoratori, combattere la precarietà e garantire il supporto necessario in un periodo di grande incertezza. Il mio orgoglio sta nel vedere una FISASCAT CISL Romagna sempre più forte e vicina ai lavoratori” ha dichiarato Bagnolini. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un sindacato capace di evolversi, rispondendo alle sfide della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale, e ha ribadito il costante impegno per migliorare le condizioni lavorative nel settore dei servizi.

“Negli ultimi tre anni, grazie alla collaborazione con FILCAMS, UILTUCS, FP CGIL E UIL FPL, sono stati firmati importanti contratti integrativi aziendali in diverse realtà del territorio, tra cui Repa di Cesena, Glumping di Cesenatico, Gruppo Costa (Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica), Mirabilandia, ITL, Formula Servizi, Confesercenti Ravenna-Cesena, Server, Terme Bagno di Romagna, CNA Rimini, Conad FC, Confagricoltura Rimini, IEG e Prostand – ha continuato il segretario uscente -. Tali accordi hanno regolamentato temi chiave come la conciliazione vita-lavoro, il welfare, la previdenza complementare e la riduzione dell’orario di lavoro”.

“A livello provinciale, sono stati rinnovati annualmente gli accordi per il settore turismo e servizi con Confcommercio e Confesercenti nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Inoltre, è stato siglato un accordo di collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro di Forlì-Cesena, finalizzato a migliorare l’incrocio tra domanda e offerta nel lavoro stagionale e nei servizi”.

Sfide e opportunità per il futuro

La Romagna deve affrontare una concorrenza internazionale crescente e la necessità di un turismo e un settore dei servizi sempre più sostenibili. Tra le priorità della FISASCAT CISL Romagna vi sarà la promozione della continuità occupazionale e il potenziamento della formazione professionale. “Non possiamo parlare di sviluppo sostenibile senza considerare la sostenibilità del lavoro. I lavoratori del turismo e dei servizi sono il cuore pulsante del nostro sistema economico e devono essere tutelati con misure adeguate alle nuove esigenze del mercato” ha sottolineato Bagnolini.

Sul futuro del turismo e dei servizi in Romagna, il Segretario Generale CISL Romagna, Francesco Marinelli, ha evidenziato l’importanza di un modello innovativo e sostenibile, capace di destagionalizzare l’offerta e valorizzare le eccellenze locali tutto l’anno. “In questo percorso di rilancio del turismo e del settore dei servizi, è fondamentale creare un sistema che tuteli i lavoratori e garantisca un’occupazione dignitosa. Solo con politiche adeguate e il coinvolgimento di tutte le parti sociali possiamo costruire un’economia più equa e sostenibile – ha dichiarato Marinelli -. Pensiamo che vada rilanciato anche un modello turistico nuovo, rinnovato rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi anni. Chiaramente, in primis, un allungamento della stagione, con tutta una serie di eventi che, peraltro, porterebbero a una destagionalizzazione. Quindi, anche a un periodo più lungo che, ovviamente, permetta ai turisti di venire verso il nostro territorio e, dall’altro, di sfruttare quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche del nostro territorio. Io lo ricordo sempre, la Romagna non è solo costa, non è solo mare. Noi abbiamo un entroterra bellissimo e ricchissimo di storia, di cultura, di tradizione, e quindi io credo che un modello turistico innovativo debba tenere conto sempre di più di un’offerta turistica integrata, in cui il turismo del mare, della costa, che è un turismo importantissimo e fondamentale, va ad integrarsi con il resto del territorio”.