All’Istituto Agrario ‘L. Perdisa’ di Ravenna l’anno inaugurale del laboratorio didattico ha portato i primi “frutti”: dall’attività degli studenti delle classi quinte è nato “Maturando”, un vino bianco fermo ottenuto dalle uve del vecchio vigneto dell’azienda agraria annessa alla scuola.

Il nome è un tributo agli studenti frequentanti l’ultimo anno didattico e in procinto di sostenere l’esame di maturità, che si sono occupati delle operazioni di vinificazione, dalla raccolta delle uve a mano, all’ammostamento e fermentazione, fino alle operazioni di illimpidimento e imbottigliamento.

“Maturando” si presenta di colore giallo paglierino tenue, con riflessi verdolini. All’olfatto troviamo delicate note floreali con sentori di fiori di giglio e mela verde. Al gusto risulta fresco, piacevolmente acido e con leggera nota sapida, buona bevibilità, corpo snello e sottile. La prima vinificazione del Perdisa ha portato ad un prodotto che rappresenta egregiamente la tipicità del vitigno della pianura romagnola.

“Siamo soddisfatti della nostra prima attività di vinificazione” spiega l’insegnante tecnico pratico che ha seguito l’attività delle quattro classi quinte coinvolte, l’enologo Alessandro Raffaelli, “non solo perché il prodotto è interessante, ma soprattutto perché gli studenti hanno potuto mettere in pratica le competenze acquisite durante la didattica, dal campo alla bottiglia, e valutare tutti i risvolti coinvolti, dal punto di vista agronomico, enologico, economico, legislativo e di marketing”.

Anche la realizzazione dell’etichetta delle bottiglie, interessata da una normativa europea articolata e di recente implementazione, ha rappresentato un’occasione formativa per gli studenti, grazie alla collaborazione trasversale dell’intero istituto Morigia-Perdisa: l’indirizzo grafico ha infatti contribuito apportando un design elegante e moderno.

L’esperienza ha inoltre permesso di incrementare la presenza dell’istituto sul territorio, consolidando i rapporti con partner locali che si sono dimostrati interessati a sostenere il progetto.

“Dobbiamo ringraziare la fondamentale collaborazione la cooperativa TERRE CEVICO, storico partner dell’istituto che ha fornito un concreto supporto economico e tecnico in questo progetto come in tante altre occasioni, in particolare nelle figure del presidente Donati Franco e degli enologi Pierluigi Zama e Biagio Martorelli e l’azienda “Raining Labels s.r.l”, tipografia di Fornace Zarattini che ha offerto la stampa delle etichette”.

“Un ringraziamento particolare” aggiunge il docente Alessandro Raffaelli “va anche all’enologo Stefano Gardi, eccelso vinificatore dell’azienda agricola “Tenuta Nasano” di Riolo Terme, che per amicizia personale nonché sincero interesse per la formazione dei futuri periti agrari, ha supportato le attività con la sua esperienza e passione.”