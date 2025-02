Il ragazzo dai pantaloni rosa: gli studenti a contatto con le conseguenze del bullismo al Festival delle Culture

Andrea Spezzacatena è morto a 15 anni a causa del bullismo e del cyberbullismo dei propri compagni. Si è tolto la vita il 20 novembre 2012. La sua storia è stata raccontata in più libri dalla madre Teresa Manes e in un film, “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, diretto da Margherita Ferri, uno dei titoli italiani con il maggiore incasso al cinema del 2024.

Il film è al centro anche della nuova edizione del Festival delle Culture di Ravenna. “Oltre il conflitto” il tema scelto per quest’anno. Conflitti bellici, ma anche conflitti affrontati nella quotidianità, come appunto possono essere i rapporti con i coetanei. Sono 1400 gli studenti delle classi superiori che hanno visto il film in questi giorni. 59 classi, per lo più prime e seconde. Mercoledì è stato il turno della 5^M dell’istituto Ginanni