Sara Ghinassi non è purtroppo riuscita ad accedere alla finale di The Voice Kids. La tredicenne faentina è comunque riuscita a portare sul palco dello show di Rai1, condotto da Antonella Clerici, un’esibizione molto più che convincente, cantando “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Come accaduto nelle prime fasi del concorso, Sara ha iniziato cantando e suonando al pianoforte. Ad eliminare la faentina, più che l’esibizione, sono state le dinamiche del gioco. Sara è infatti stata considerata la più brava della sua squadra, il team guidato da Loredana Berté. La cantante ha però scelto Carol. Quest’ultima, con “Sweet Dreams”, ha convinto la propria capitana ad essere la concorrente forse più idonea per affrontare la finale.

Per Sara comunque i complimenti di Loredana Bertè (“Sara è la mia determinazione”) e l’approvazione degli altri capitani: Gigi d’Alessio, Clementino e Arisa, che non ha nascosto la sua preferenza per la faentina. La stessa Bertè ha ringraziato, commossa, Sara.