La Polizia Locale di Ravenna ha tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, in Piazza San Francesco, un 26enne, per spaccio di stupefacenti.

Le pattuglie, nell’ambito dei controlli in centro storico, hanno identificato sul posto un giovane, di nazionalità egiziana, il quale teneva un comportamento sospetto, mostrandosi particolarmente insofferente. Nel suo borsello sono stati rinvenuti circa 4 grammi di hashish e un’ingente somma di denaro (500 Euro). L’uomo è stato condotto presso gli Uffici del Comando, ove si è proceduto a perquisizione personale, rinvenendogli addosso ulteriori tre involucri, contenenti sostanze stupefacenti per una quantità complessiva di 66 grammi di hashish e 0,40 grammi di cocaina, nonché la somma ulteriore di 100 Euro.

Il 26enne, gravato da numerosi precedenti, è stato tratto in arresto per spaccio, in considerazione della significativa quantità di droga di cui era in possesso e collocato presso la cella di sicurezza del Comando, in attesa della direttissima che in data odierna il Giudice ha convalidato.

Nell’ambito del medesimo controllo, sono state identificate in tutto 6 persone, tra cui una 17enne, trovata in possesso di uno spinello, nei cui confronti si è proceduto con ordine di allontanamento, sanzione amministrativa e segnalazione alla Prefettura, la quale è stata infine affidata ai genitori.