Alla scoperta della danza Sabar: workshop di due giorni per scoprire la tradizione senegalese

Workshop di danza Sabar a Marina di Ravenna, una due giorni dedicata alla tradizione senegalese. L’idea è nata dall’associazione Tumm ed è inserita all’interno del calendario del Festival delle Culture, il festival che ogni anno il Comune di Ravenna organizza per raccontare le tante realtà che vivono il territorio. “Oltre il conflitto” il tema al centro di questa diciottesima edizione.

Protagonista speciale del laboratorio, ospitato al Residence Villa Marina, è stata Awa Sow, danzatrice molto famosa in Europa e soprattutto in Germania.