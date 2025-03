La Provincia di Ravenna in collaborazione con la Consulta provinciale studentesca di Ravenna ha sviluppato il Progetto (Dis)Pari? con lo scopo di promuovere le pari opportunità e la formazione della popolazione scolastica sulla parità di genere.

Il Progetto (Dis)Pari? prevede la somministrazione di un questionario agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di sondare si pongono di fronte alla questione della parità di genere, facendo riferimento al proprio vissuto personale e riflettendo su quelle che sono le opportunità offerte a uomini e donne in ambito lavorativo e scolastico e alle condizioni e alle possibilità di realizzazione dei due sessi. I quesiti della seconda parte del questionario hanno l’intento di rilevare elementi utili per programmare, in collaborazione con i referenti dell’Osservatorio statistico per la parità di genere della Provincia di Ravenna, attività scolastiche volte a diffondere la promozione dell’uguaglianza e delle pari opportunità nel corso del prossimo anno scolastico.

Il questionario sarà somministrato dai rappresentanti della Consulta provinciale studentesca di Ravenna attraverso “Google moduli” e potrà essere compilato da domani, giovedì 6 marzo, a sabato 8 marzo. Il questionario sarà anonimo e tutte le risposte saranno valutate in forma aggregata e i dati saranno diffusi in modo tale che non sia possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui si riferiscono, assicurando così la massima riservatezza agli interessati.

“Con questo progetto – afferma Valentina Palli, presidente della Provincia – ci poniamo l’obiettivo di ricevere una visione autentica da parte dei ragazzi della parità di genere, legata alla loro età e al loro vissuto. Nessuna risposta è giusta o sbagliata, ma risulterà fondamentale per raccogliere la prospettiva degli studenti e declinare progettualità più conformi ed efficaci per educare le giovani generazioni a contrastare le discriminazioni e contro la violenza di genere”.

Il progetto prevede momenti di confronto tra l’ente Provincia e gli studenti, in cui saranno presentati dati e statistiche e saranno forniti punti di riflessione da parte di esperti sul tema, con lo scopo di rafforzare le competenze dei rappresentanti della Consulta provinciale studentesca e degli studenti rappresentanti degli Istituti secondari di secondo grado del territorio ravennate. Proprio loro, con un approccio peer-to-peer e quindi tra pari, saranno agenti di cambiamento all’interno della comunità scolastica.

Il progetto costituisce un punto chiave delle attività 2025 dell’Osservatorio statistico per la parità di genere della provincia di Ravenna, nato nel 2022, a cui hanno aderito 27 enti e istituzioni compresa la Provincia di Ravenna e la Consigliera di parità, con l’obbiettivo di rendere disponibili analisi quantitative in grado di stabilire i livelli di cambiamento e l’evoluzione del fenomeno, delle difficoltà e delle discriminazioni esistenti tra uomo e donna sul territorio provinciale per elaborare politiche e azioni positive per l’inclusività, promuovendo l’uguaglianza tra uomini e donne e favorendo l’integrazione.

La Provincia di Ravenna è impegnata a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne, a diffondere la cultura dei diritti umani e della non discriminazione, sensibilizzando il tessuto sociale, istituzionale e dell’associazionismo, nonché l’opinione pubblica, per l’adozione di specifiche strategie tramite l’organizzazione di eventi, iniziative di carattere culturale, azioni di sensibilizzazione, comunicazione e interventi educativi.