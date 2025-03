Si registra già grande partecipazione e interesse al progetto di marketing integrato Pet Friendly “I love Pets Romagna. Benvenuti quattro zampe” di Visit Romagna, che entra nel vivo della proposta per la stagione estiva 2025 con la formazione gratuita rivolta agli operatori turistici della Romagna: dal 7 marzo, quattro date, una per ogni provincia.

Possono iscriversi privati, titolari o gestori di hotel, villaggi, campeggi, agriturismi, bagnini, stabilimenti balneari, operatori di enti, Comuni, Province, addetti al turismo in genere, operatori IAT, associati Visit Romagna, che vogliono scoprire i servizi più apprezzati dai Pet Lovers in vacanza e capire come proporre un’offerta turistica Pet Friendly adeguata.

Gli incontri si svolgeranno in presenza, dalle 9,30 alle 12,00 in queste date:

Venerdì 7 marzo a Rimini al Centro Congressi del Grand Hotel (ingresso dalla via Cappellini);

Venerdì 14 marzo a Cesenatico al Museo della Marineria in via Armellini, 18;

Mercoledì 19 marzo a Ravenna a Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12;

Venerdì 28 marzo 2025 a Comacchio a Palazzo Bellini in Via Agatopisto, 7.

Il corso sarà tenuto da Fabio Bullini di Inusuale Mypethotel, consulente di Visit Romagna per il progetto dedicato all’ospitalità Pet Friendly in Romagna, con un taglio teorico e pratico.

“Ancora una volta la Romagna si conferma destinazione al passo con i tempi con un progetto dedicato a chi viaggia con il proprio cane – dichiara Jamil Sadegholvaad, Presidente di Visit Romagna, che prosegue – E’ in atto un vero e proprio cambiamento culturale nel mondo del turismo, legato alla crescente umanizzazione degli amici a quattro zampe e che si riflette fortemente anche nel settore del travel. La Romagna è già oggi tra le destinazioni più pet friendly d’Italia e con questo progetto si intende consolidare e organizzare ulteriormente come la prima in Italia per i vacanzieri pet lovers”

“La parola chiave è consapevolezza – spiega Fabio Bullini anticipando cosa aspettarsi dal ciclo di formazione – L’obiettivo è diventare più consapevoli di quello che sta succedendo nel mondo del travel per quanto riguarda la vacanza a quattro zampe. Alzare il livello della conoscenza e della competitività tra gli operatori per sensibilizzare e creare una cultura dell’ospitalità Pet Friendly in Romagna per far diventare la Romagna la destinazione turistica di riferimento per i Pet Lovers in Italia e non solo”.

Per quanto riguarda gli argomenti, si partirà analizzando il contesto di riferimento, da come è cambiato nella società il rapporto con gli amici a quattro zampe, esaminando le caratteristiche della Pet Economy, l’identikit dei Pet Travel, e quali sono gli indicatori di settore. Saranno poi illustrati i servizi pet friendly di base e quelli top, il regolamento pet in hotel e negli stabilimenti balneari, prendendo in considerazione cosa vogliono sapere i clienti a 6 zampe (4 dei cani più 2 dei padroncini) e quali sono i servizi migliori per attrarre i vacanzieri pet lovers nella propria realtà turistica.

Non mancheranno indicazioni sulla parte comunicazione (copy, linguaggio, comunicazione pet, foto, video) e come impostare la sezione pet friendly del sito.