Mercoledì 5 marzo in Piazza del Popolo è avvenuta la consegna della donazione in denaro raccolta a favore del progetto “Don Matteo dopo di noi” della cooperativa La Pieve. I fondi arrivano dallo spettacolo di beneficenza “Re per una notte”, andato in scena a ottobre 2024 al Teatro Rasi, co-ideato da Fabio Marzufero, con la regia di Zagor Borghesi e la collaborazione dell’educatore della cooperativa La Pieve Christian Rivalta. In scena cittadini che si sono prestati a diventare attori.

La serata ha permesso di raccogliere la somma di 2188 euro, ai quali sono stati aggiunti 150 euro di donazioni spontanee.

Presente alla donazione il sindaco facente funzione Fabio Sbaraglia.