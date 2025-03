Incentivare le studentesse a iscriversi ai corsi universitari in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, le cosiddette lauree “Stem”. Questo l’obiettivo del bando promosso da Legacoop Romagna per assegnare tre borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna ad altrettante giovani impegnate nel proprio percorso di formazione accademica. Sarà assegnato un contributo per ogni provincia della Romagna (Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).

Possono partecipare studentesse residenti in Romagna, iscritte per l’anno accademico 2024/2025. È richiesta una media ponderata di voti degli esami non inferiore a 26/30.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 del 28 aprile 2025, secondo le modalità previste nel bando pubblicato sul sito di Legacoop Romagna. È richiesta anche una breve relazione che spieghi in modo sintetico le motivazioni per cui si è deciso di intraprendere un percorso di Laurea Stem e le aspettative che si hanno riguardo al periodo post-universitario. Le borse saranno erogate entro il mese di luglio.

Il comitato scientifico incaricato di selezionare le tre studentesse vincitrici è composto da otto membri: Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna e Federcoop Romagna; Carolina Smecca, responsabile del sistema di gestione per la parità di genere di Federcoop Romagna; Mirco Bagnari, coordinatore territoriale di Ravenna di Legacoop Romagna; Federica Fusconi, responsabile del servizio certificazione di genere di Federcoop Romagna; Giorgia Gianni, coordinatrice territoriale di Rimini di Legacoop Romagna; Simona Benedetti, coordinatrice territoriale di Forlì-Cesena di Legacoop Romagna; Iuri Giovanardi, responsabile dei sistemi informativi di Federcoop Romagna; Elisabetta Cavalazzi, responsabile delle politiche di genere di Legacoop Romagna.

«L’uguaglianza di genere – dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – è un valore fondamentale della cooperazione e una leva strategica per lo sviluppo sociale ed economico. Eppure, stereotipi e modelli culturali continuano a condizionare le scelte di studio e di carriera, penalizzando le donne, che sono ancora sottorappresentate nei settori scientifici e tecnologici. In Italia solo il 16,5% delle ragazze si laurea in facoltà scientifiche, contro il 37% dei ragazzi. Questo fenomeno di “segregazione formativa”, limita le opportunità e alimenta disuguaglianze: con questa iniziativa, giunta alla seconda edizione, vogliamo dare un contributo concreto per superarlo».