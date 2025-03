Una delegazione di ventitré bagnacavallesi si è recata, dal 2 al 5 marzo, a Neresheim per prendere parte con un gruppo di amici dei Pays d’Othe ai festeggiamenti del Carnevale della città tedesca gemellata con Bagnacavallo.

Ancora una volta l’accoglienza e l’ospitalità si sono rivelate state particolarmente calorose sia da parte del sindaco Thomas Häfele che del Comitato di gemellaggio e della cittadinanza.

Il gruppo di Bagnacavallo ha sfilato per le vie di Neresheim nei panni dei “Carota Boys”, ispirandosi ai tifosi del tennista Jannik Sinner, insieme a oltre novanta gruppi in maschera e bande musicali. Il Carnevale si è poi concluso con un grande falò.

La vicesindaca e assessora ai gemellaggi Caterina Corzani ha portato il saluto dell’Amministrazione e della comunità di Bagnacavallo, ringraziando per l’ospitalità e per la vicinanza dimostrata ancora una volta da Neresheim. In questa occasione, la città tedesca ha consegnato ulteriori donazioni per un totale di 3.800 euro a sostegno della cittadinanza bagnacavallese colpita dall’alluvione.