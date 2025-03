Nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo una delegazione di sindaci dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha partecipato, insieme alla presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli, all’incontro organizzato a Bologna dal Commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e dalla Regione Emilia Romagna, rappresentata dalla sottosegretaria Manuela Rontini. Oltre agli amministratori, hanno partecipato alla riunione rappresentanti delle imprese delegate a compiere numerosi lavori della ricostruzione: Consap e Sogesid.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sullo stato degli interventi nei territori colpiti dall’alluvione 2023. Le società Sogesid e Consap, nelle persone di Errico Stravato, amministratore delegato di Sogesid, e Leonardo Lucano, responsabile della stazione appaltante Consap, hanno presentato i dati sul numero di sopralluoghi svolti, le tempistiche previste per i progetti, l’avvio lavori e le rendicontazioni.

Per quanto attiene a Sogesid, le cui convenzioni con gli enti locali risalgono alla primavera del 2024, sono previste entro la fine del mese di marzo 2025 le presentazioni dei progetti di fattibilità tecnico-economici e entro giugno l’affidamento lavori per tutte le opere finanziate attraverso il Pnrr. Leggermente più lunghi i tempi per i lavori esclusi dal Pnrr, per i quali si attendono i progetti per luglio e gli affidamenti per ottobre.

Consap, essendo stata coinvolta in una fase successiva, sta completando la fase istruttoria esta per affidare i primi 8 interventi.

Nel territorio della Bassa Romagna sono previsti 25 interventi per 36,4 milioni di euro, di cui 26 milioni di competenza di Sogesid. Consap ha in carico 10 interventi per 8,4 milioni di euro. Su Lugo si concentrano 21 milioni di euro di opere, mentre 5,7 sono previsti sia per Conselice che per Bagnacavallo e 3,7 per S.Agata, dove tra l’altro sono già partiti alcuni lavori. Si parla essenzialmente di ricostruzione di strade e ponti, oltre ad alcune bonifiche e vasche di laminazione, in particolare quelle di Lugo Sud e Lugo Ovest.

I sindaci della Bassa Romagna hanno evidenziato, senza intenti polemici e in pieno spirito collaborativo, le preoccupazioni in merito alle tempistiche di realizzazione di opere in molti casi assolutamente necessarie per il territorio. Ulteriori precisazioni sono state chieste a riguardo dei lavori che le due imprese effettueranno per conto dell’Agenzia Regionale, sempre nel territorio della Bassa Romagna e anche rispetto ai lavori non ancora assegnati o agli interventi che necessitano di procedure complesse come gli espropri.

Il Commissario Curcio ha confermato che la Struttura commissariale di riferimento nel precedente corso resta la medesima e che verranno organizzati incontri territorio per territorio, per fare un’analisi più puntuale degli interventi previsti. I sindaci presenti hanno accolto con favore la proposta, per poter entrare nel dettaglio dei singoli interventi, in particolare quelli che non sono ancora in fase di progettazione.