Dopo essersi esibiti all’ultimo Festival di Sanremo insieme a Jovanotti sulle note de L’ombelico del mondo davanti al teatro Ariston, i Rockin’1000 celebrano dieci anni dalla loro nascita con Rockin’1000 – 10 Years Celebration il 26 e il 27 luglio allo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena, nella città in cui tutto è iniziato.

Per questa speciale occasione è stato organizzato un evento composto da due show diversi, dedicato a musica, incontri ed esperienze immersive, che culminerà in una performance dal vivo in cui migliaia di musicisti si esibiranno all’unisono, creando un’atmosfera unica.

La band – che dopo Cesena si esibirà a Leira, in Portogallo, il 6 settembre – sarà accompagnata da diversi ospiti che si alterneranno nelle due giornate.

I biglietti sono disponibili da venerdì 7 marzo.

I musicisti di Rockin’1000 guardano al futuro con una nuova sfida, la nascita della membership ufficiale, per diventare parte attiva della più grande rock band del mondo: con lo slogan Take a Walk on the Rock Side, permetterà a fan e musicisti di partecipare ancora più da vicino al futuro del progetto.

“Guardando indietro a questi dieci anni – commenta Fabio Zaffagnini, ceo e fondatore di Rockin’1000 – ciò che ci ha permesso di crescere e innovare non è solo la passione per la musica, ma la capacità di creare connessioni autentiche con una community globale di musicisti e fan. È diventato molto più di un progetto artistico: è un brand che si basa sulla partecipazione attiva e sull’energia collettiva”.

Era il 2015 quando Zaffagnini riunì mille musicisti a Cesena per suonare insieme e convincere i Foo Fighters a esibirsi nella città romagnola. Da quel momento, Rockin’1000 sono diventati un fenomeno globale, portando il format negli stadi e costruendo una community di oltre centomila appassionati di musica provenienti da più di 50 paesi. Dall’Italia alla Francia, Germania, Spagna, Brasile e Portogallo, Rockin’1000 hanno organizzato oltre venti concerti in dieci nazioni, vendendo più di 500.000 biglietti e coinvolgendo una community internazionale.

