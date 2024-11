Il Natale torna ad accendere il centro di Ravenna. Si parte sabato 7 dicembre alle 17.30 con l’accensione dell’albero e si continua con l’animazione di Spasso in Ravenna in Piazza del Popolo e di ADVS in Piazza San Francesco. Dal 9 al 24 dicembre tornano i parcheggi blu gratuiti dalle 16.30, ad eccezione di Piazza Baracca dalle 18.30. Per gli amanti della musica tornano i quattro concerti di Christmas Soul con una selezione di artisti internazionali