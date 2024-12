E’ in programma nel pomeriggio di sabato 15 dicembre, a partire dalle 14.30, l’Open Day della Scuola Tavelli di Ravenna, lo storico Istituto Comprensivo Paritario che ha sede in via Baccarini 100.

Nel corso della giornata verranno illustrate le attività didattiche della Scuola Primaria (alle 14.30), della Scuola dell’infanzia (alle 15.30) e della Scuola Secondaria di primo grado (alle 16.30), i tre ambiti in cui opera la Scuola Tavelli. In programma non solo l’illustrazione delle attività da parte del corpo docente, ma anche lezioni a porte aperte di alcuni dei principali laboratori – musica, inglese – nonché testimonianze di ex alunni.

Con una storia plurisecolare alle spalle (fu fondata da Madre Andreana Santamaria Tavelli nel 1582), la Scuola è oggi una istituzione educativa volta alla crescita integrale degli alunni, in una visione cristiana della vita, offrendo didattica avanzata e attenzione amorevole nell’educazione dai 3 ai 14 anni.

E le novità per il prossimo anno scolastico (in parte già avviate durante quello in corso) sono molteplici. Sia a livello di spazi, con l’inaugurazione di una biblioteca per gli alunni con angolo lettura anche per la scuola dell’infanzia, e con l’insonorizzazione dell’aula di musica; sia come strumenti, grazie al rinnovo dei laboratori con nuovi monitori interattivi; sia infine come attività didattiche, con l’implementazione dei corsi gratuiti, attivati grazie ai contributi del PNRR: corsi di robotica, chimica, matematica, coding, potenziamento e certificazione dell’inglese.

Oggi l’Istituto vanta numeri importanti: tre sezioni miste della Scuola dell’Infanzia, due sezioni della Primaria (per un totale di dieci classi) e due della Secondaria di primo grado (per sei classi), il che significa circa 350 alunni seguiti da una quarantina di insegnanti, con la possibilità per i genitori di scegliere anche i servizi di pre-scuola (ogni giorno dalle 7.30) e di mensa e post-scuola (comprensivo di laboratori pomeridiani di vario genere: potenziamento di inglese, avviamento allo spagnolo, improvvisazione teatrale…).

Per informazioni ulteriori sull’open day, www.istitutotavelli.it