Nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile, un gruppo di una quarantina di studenti francesi di Bagnols-sur-Cèze – cittadina di circa 18000 abitanti non lontana da Avignone, nella regione dell’Occitania -, è stato ricevuto in Rocca a Lugo dalla sindaca Elena Zannoni. I ragazzi, accompagnati dal professor Andrea Bedeschi del Polo Liceale di Lugo, saranno in visita sul nostro territorio, ospitati presso le famiglie di alcuni studenti del Liceo lughese, fino a martedì 8 aprile.

Questo scambio tra studenti romagnoli e francesi fa parte del progetto «In viaggio tra arte e cultura: come promuovere il nostro patrimonio artistico», che rientra nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) adottati dal liceo G. Ricci Curbastro di Lugo in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e punta a far acquisire agli adolescenti che vi partecipano conoscenze e capacità promozionali sul patrimonio territoriale e artistico, attraverso la creazione di contenuti interattivi e audioguide, in collaborazione con Radio Sonora, oltre all’uso delle lingue studiate a scuola per presentare il territorio ai visitatori stranieri. Il percorso formativo mira inoltre a sviluppare le attitudini personali degli studenti: la creatività, la capacità di dare concretezza operativa alle proprie idee e quella di lavorare sia in autonomia che in modalità collaborativa.

Gli studenti di Bagnols-sur-Cèze hanno visitato la rocca di Lugo, il mercato ambulante del mercoledì e il museo Baracca, con una tappa ulteriore prevista nei prossimi giorni a Casa Rossini. Nei prossimi giorni visiteranno anche Ravenna, Dozza e Bologna.