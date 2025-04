“La nostra proposta per il servizio di raccolta dei rifiuti è molto semplice: no al sistema di raccolta porta a porta che tanti disagi sta creando in particolare nel centro urbano e nei Lidi.

Si ai cassonetti “intelligenti” organizzati in nuove isole, formate da batterie di contenitori per le diverse tipologie di rifiuto. Isole informatizzate, autonome e dotate di un sistema di sanificazione per l’abbattimento degli odori, oltre che di un sensore di livello per monitorare il riempimento dei contenitori.

Il software di gestione permetterà, infatti, il controllo da remoto ed in tempo reale dello stato del macchinario. Per aprire il cassonetto sarà sufficiente la tessera sanitaria del titolare dell’utenza Tari e i conferimenti potranno avvenire durante tutto l’orario della giornata.

Questo sistema consentirà di premiare gli utenti virtuosi che conferiscono in maniera corretta differenziando i rifiuti, attraverso una scontistica della TARIP.

Il sensore che rileva il livello di riempimento dei cassonetti inoltre di pianificare in modo ottimale il percorso per il loro svuotamento, tralasciando quindi i cassonetti che non hanno raggiunto il livello di riempimento e quindi consentendo una riduzione dei costi che poi si tradurrebbe in una minore tassa per i rifiuti.

Le isole ecologiche, specialmente nel centro storusoprattutto nel centro storico ma non solo, potranno essere installate con sistemi di mascheramento d’arredo al fine di garantire sia la funzionalità sia il decoro delle aree.

Nella nostra idea, le isole ecologiche saranno dotate di sistema di identificazione dell’utente con tessera sanitaria dell’utente o con smart-card, di per l’accesso al punto di conferimento con contabilizzazione in volume e/o peso per lremiare gli utenti, nonché di un sistema di videosorveglianza della struttura e dell’area circostante, al fine di contrastare eventuali abbandoni di rifiuti, danneggiamenti, hardware e software per il controllo da remoto.

La naturale conseguenza dell’adozione di questo sistema è la drastica riduzione dell’abbandono dei rifiuti per le strade o nelle vicinanze dei cassonetti.

Senza contare il fatto che si andrebbe a mettere mano anche al problema della massiccia presenza di topi, ratti ed insetti nel nostro territorio.

È evidente che sia necessario attivare su tutto il nostro territorio comunale, un sistema di raccolta dei rifiuti efficiente ed innovativo, che permetta di eliminare il degrado ed i disagi ai carico dei Ravennati oltre che a determinare un minor costo del servizio che si tradurrebbe in una tassa dei rifiuti più bassa.”

Veronica Verlicchi

Candidata Sindaco di Ravenna