Presentata la ristrutturazione della Chirurgia dell’Ospedale di Ravenna

Sono stati presentati questa mattina i lavori di restyling della Chirurgia 1 e Chirurgia Toracica dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Grazie a una collaborazione tra Ausl Romagna e numerose realtà del territorio, è stato possibile realizzare un ambiente più accogliente e funzionale. È stato realizzato un nuovo punto di accoglienza con arredi decorativi, delle nuove armadiature, un nuovo bagno per disabili e nuovi corrimano. Inoltre, è stata inserita una libreria dove i pazienti possono prendere in prestito delle letture, ed è stata installata una cyclette orizzontale per la riabilitazione. Lungo i corridoi è inoltre esposta la mostra “Ravenna urbs salutis” con le riproduzioni dei mosaici della città