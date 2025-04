Il cinema Mariani di via Ponte Marino a Ravenna è pronto ad accogliere un altro ospite speciale. Venerdì 4 aprile arriva a Ravenna il regista Pupi Avati in occasione della proiezione del suo film “L’orto americano”.

La rassegna (organizzata da Cinemaincentro e Circolo Sogni – Antonio Ricci) proporrà la proiezione del film alle ore 21 e al termine il regista incontrerà il pubblico in sala, in dialogo con la scrittrice e saggista ravennate Paola Amadesi.

“L’orto americano” ha come interpreti Filippo Scotti, Roberto De Francesco e Chiara Caselli.

Il film racconta Bologna, nei giorni della Liberazione: un ragazzo vede entrare dal barbiere una nurse dell’esercito americano e se ne innamora all’istante. Lei è diretta a Ferrara, lui pensa di aver incontrato la donna che aspettava da sempre. Iowa, 1946: il ragazzo è diventato uno scrittore che si appresta a scrivere il romanzo della sua vita, ambientato in parte in America. Una notte sente chiedere aiuto da una voce proveniente dall’orto abbandonato dei vicini, dalla cui casa è scomparsa la giovane Barbara, proprio la nurse della quale si era innamorato in Italia. Scavando nel terreno nel punto dal quale proviene la voce Lui trova un vaso pieno di un liquido opaco con un’etichetta che fa riferimento ai genitali femminili. È l’inizio di una ricerca che porterà il giovane uomo ad Argenta, in provincia di Ferrara, sulle tracce della nurse che non ha mai dimenticato, e del folle che uccide le donne per asportarne e conservarne in formaldeide l’apparato genitale.

Per tutte le informazioni www.cinemaincentro.com