Da aprile, i Comuni di Riolo Terme, di Brisighella e di Casola Valsenio, sono entrati a far parte del sistema nazionale “Stato Civile Nazionale” (ANSC), un’estensione dei servizi dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che permette di digitalizzare completamente il processo di registrazione e la gestione degli atti relativi allo stato civile dei cittadini.

Riolo Terme, Brisighella e Casola Valsenio sono i primi Comuni dell’Unione Romagna Faentina a aderire a questo sistema e tra i primi nelle province della Romagna. Anche gli altri Comuni dell’Unione – Castel Bolognese, Faenza e Solarolo – seguiranno nell’adesione all’Anagrafe Nazionale dello Stato Civile.

Si tratta di una piattaforma centralizzata, completamente digitale, in grado di recuperare gli atti digitali emessi dal Comune a partire dalla data di adesione alla piattaforma ANSC (dal 1° aprile per Brisighella e Riolo Terme, dal 2 aprile a Casola Valsenio). L’informatizzazione dei registri di Stato Civile permetterà quindi ai cittadini di ottenere i certificati di stato civile in tempi ridotti, con piena valenza legale semplicemente accedendo al portale ANPR con le proprie credenziali SPID o CIE (https://www.anagrafenazionale.interno.it/), da computer o smartphone, senza necessariamente recarsi in Comune.

Da questo momento, quindi, tutti gli atti di nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza e morte verranno formati come digitali, con la possibilità del cittadino di firmare gli atti, oltre che nella classica forma con firma autografa, anche tramite SPID e Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli atti formati precedentemente all’adesione alla piattaforma dovranno essere invece richiesti al Comune che conserva tali atti.