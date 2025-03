Taghi Rahmani incontra i giovani a Ravenna per parlare della privazione dei diritti umani

Taghi Rahmani a Ravenna per incontrare i giovani per parlare della mancanza di diritti in Iran. Appuntamento venerdì mattina, dalle 10, alla Classense. Incontro aperto in realtà a tutta la cittadinanza. A fianco di Rahmani ci sarà Riccardo Noury di Amnesty International Italia. L’incontro rientra all’interno del programma del Festival delle Culture.

In Iran, oggi, migliaia di persone sono state sottoposte a interrogatori, detenzioni arbitrarie, procedimenti giudiziari e carcerazioni per aver esercitato pacificamente i loro diritti. Molte persone sono sparite o sono state torturate. Lo stesso Rahmani ha trascorso 14 anni in carcere. Ora vive da esule in Francia, insieme a i figli. Sua moglie, Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, è agli arresti domiciliari. Li ha ottenuti per motivi sanitari, ma ha dovuto pagare una cauzione di 20 mila dollari. Dovrà tornare in carcere e scontare altri 10 anni, pena che potrebbe allungarsi a causa di possibili nuove condanne. Mohammadi però non ha intenzione di scappare dal Paese.

Dopo gli ultimi movimenti di piazza, le attività del movimento “Donna Vita Libertà”, l’Iran ha concesso delle aperture: è tornata a dialogare con gli Stati Uniti, permette alle donne di non portare il velo. Ma pressioni e repressioni continuano