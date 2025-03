Si è concluso il primo Local team meeting del 2025 della community Asics FrontRunner Italia, realizzato in collaborazione con il Servizio turismo del Comune di Ravenna tenutosi il 28 e il 29 marzo a Ravenna e all’Argine degli Angeli nel Parco del Delta del Po. L’evento ha visto la partecipazione di circa cinquanta membri del team Asics FrontRunner Italia e tre content creators, per un weekend all’insegna del movimento e della condivisione.

L’incontro ha offerto ai membri della community l’esperienza unica di fare una corsa amatoriale nella cornice della città di Ravenna e in un ambiente di straordinaria bellezza come l’Argine degli Angeli, un momento per connettersi con il territorio e valorizzare il legame tra sport arte e natura.

I partecipanti sono stati accolti al Mar – Museo d’arte della città di Ravenna e dopo i saluti dell’assessore a Turismo e sport, Giacomo Costantini, e della dirigente del Servizio turismo, Maria Grazia Marini, sono stati accompagnati in visita guidata alle collezioni dal direttore Roberto Cantagalli.

“Siamo orgogliosi di aver ospitare il Local team meeting di Asics FrontRunner nella nostra città – afferma l’assessore Costantini –. Ravenna e il suo territorio offrono scenari unici per gli amanti della cultura, del movimento e dello sport all’aria aperta. Eventi come questo non solo valorizzano le nostre bellezze artistiche e naturali, ma rafforzano il messaggio che lo sport è uno strumento fondamentale per il benessere e la socialità.”

Asics FrontRunner è una community globale nata nel 2010 e oggi presente in oltre 30 Paesi con più di 600 ambassador. Il team è composto da runner di ogni livello ed esperienza, uniti dalla passione per il movimento e dalla convinzione che esso possa contribuire a migliorare la qualità della vita.

Con il successo del Local team meeting di Ravenna, Asics FrontRunner Italia ha dato il via alla stagione primavera-estate 2025, rinnovando il proprio impegno nel promuovere il movimento come fonte di ispirazione e benessere per tutti.