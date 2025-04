Lunedì 31 marzo, uno dei più grandi pianisti del mondo, Evgeny Kissin, si è esibito al teatro Manzoni di Bologna, suonando musiche di Bach, Chopin e Sostakovic. Il giorno prima, il grande pianista ha colto l’occasione per incontrare e ascoltare alcuni allievi dell’Accademia Pianistica di Imola. Tra questi la 19enne Sofia Donato, che studia anche alla scuola Malerbi di Lugo con il maestro Mauro Minguzzi. Al termine dell’esecuzione dello Scherzo di Johannes Brahms, tra gli applausi scroscianti, il grande Kissin si è complimentato con Sofia, dicendole che la sua performance era stata strepitosa, che non c’era nulla da aggiungere o correggere. E augurandole la migliore fortuna per il prosieguo della sua carriera.

Questo evento riempie di orgoglio ovviamente Sofia, ma anche il maestro Mauro Minguzzi, la scuola di musica G. e L. Malerbi e l’intera città di Lugo. Sofia Donato si è peraltro esibita anche a Lugo nell’ambito del festival Rossini Open 2023.