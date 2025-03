La Ravaioli Legnami festeggia i 40 anni di attività

40 anni per Ravaioli Legnami, punto di riferimento internazionale oggi per allestimenti, pavimentazioni, rivestimenti o abitazioni. Ravaioli Legnami lavora in tutto il mondo, lavora con architetti di primo livello come Renzo Piano e ha aperto realtà a Villanova di Castenaso, Rimini e Miliano.

Per la festa dei 40 anni è stato organizzato un incontro dedicato a tutti coloro che hanno fatto parte di questi decenni di storia e al quale hanno partecipato Giacomo Sintini, ex pallavolista professionista, oggi manager Randstad, Aida Morelli, architetto e presidente del Parco del Delta del Po, e il giornalista Mario Benedetto, editorialista del Messaggero e docente alla Luiss Business School, oltre alle istituzioni locali, provinciali e regionali. Responsabilità, appartenenza, comunità, persone, ambiente alcuni dei temi alla base di questa storia, iniziata acquisendo una piccola falegnameria a Villanova di Bagnacavallo, in via Bandoli dove l’azienda ha ancora la sua sede centrale.