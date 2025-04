Una raccolta fondi per realizzare nelle campagne di Faenza un centro dedicato a bambini con autismo

Un centro dedicato a bambini con disturbi dello spettro autistico in via Tebano 150, al centro socio-riabilitativo La Maccolina. È questo l’obiettivo del progetto “Su misura di me”, una raccolta fondi ideata dalla cooperativa Educare Insieme, che da decenni lavora in sinergia con l’Ausl Romagna e con i Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina.

Il progetto della cooperativa, che rientra all’interno della rete Casa Novella, punta ad ampliare e potenziare un servizio già fornito alle famiglie in estate ed è incentrato sul restauro di un capannone, un tempo adibito a falegnameria. I lavori sono già iniziati ma per completare il progetto occorrono 550 mila euro. “Su misura di me” può già contare sul sostegno di Confcooperative Romagna e di Confcooperative Federsolidarietà Emilia-Romagna