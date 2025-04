C’erano anche Alessandra Morandi e Laura Vitali, operatrici dell’agenzia viaggi ravennate Desiderando Viaggiare, fra i 4000 passeggeri che hanno preso parte al viaggio inaugurale in Europa della Norwegian Aqua, la nuova grande nave da crociera della Norwegian Cruise Line, leader globale nel settore crocieristico.

Norwegian Aqua – che verrà ufficialmente inaugurata il prossimo 13 aprile a Miami – introduce esperienze “rivoluzionarie” nel mondo delle crociere: basti citare l’Aqua Slidecoaster (la prima montagna russa ibrida al mondo combinata con uno scivolo d’acqua) o l’innovativo Glow Court, un complesso sportivo digitale di nuova generazione con un pavimento interattivo a LED che si adatta perfettamente a diversi giochi durante il giorno e si trasforma in un club di sera.

“Essere presenti al viaggio inaugurale è stato un onore per noi – commenta Nadir Vedana di W&D 2.0 srl, l’azienda che ha dato vita all’agenzia viaggi –: siamo stati invitati perché conosciamo molto bene il prodotto di Norwegian Cruise Line e nel 2026 la compagnia avrà crociere che partiranno anche dal terminal di Porto Corsini le cui vendite sono già aperte”.

“Le richieste per questo tipo di vacanza, del resto, da noi sono in aumento grazie al fatto che sempre più spesso veniamo identificati come specialisti in questo settore – continua Vedana -: già nel 2024 abbiamo clienti che hanno confermato crociere per il 2025 e 2026, non solo nel Mediterraneo ma anche ai Caraibi scegliendo proprio la Norwegian Aqua”.