“Che settimana! Quella appena trascorsa, per i nostri allievi della III media della Scuola San Vincenzo de’ Paoli, è stata una settimana a dir poco speciale – commenta il dirigente Romano Valentini – , dedicata interamente all’accoglienza di una classe ‘gemella’ danese, 20 ragazzi di Esbjerg, città sulla costa occidentale della penisola dello Jutland”.

Questo progetto si è realizzato nell’ambito di Erasmus+, il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che offre opportunità di mobilità e scambio, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo personale, professionale e la cooperazione europea.

Caccia al tesoro in centro città e laboratorio a Kokomosaico per conoscere i nostri tesori d’arte; una mattinata dedicata all’ambiente e all’energia alternativa guidati dai tecnici della Tozzi Green; giochi, pic-nic e perfino un laboratorio di cucina al Ristorante Molinetto, per vestire i panni del pizzaiolo e della sfoglina, e assaggiare con soddisfazione la pizza e i cappelletti, un inedito assoluto per i giovani gemelli. Questo il programma delle attività pensate e organizzate da docenti e ragazzi, rigorosamente condotte in lingua inglese per non ‘escludere’ nessuno. A completare l’ospitalità ci hanno pensato le famiglie che hanno aperto le loro case e assistito, sorpresi e grati, allo spettacolo dell’amicizia fra i popoli, un vivo segno di speranza per tutti. Dal 7 al 12 aprile la San Vincenzo restituirà la visita in Danimarca, un altro passo avanti sulla meravigliosa strada dell’avventura educativa.