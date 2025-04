C’è già un dato emergente dalla 47esima edizione della Maratona del Lamone che Russi (RA) ospiterà domenica prossima ed è il numero di iscritti che sarà superiore agli 800. Un dato estremamente confortante considerando il progresso della gara, una delle più antiche maratone non solo in Italia, rispetto allo scorso anno quando la prova sui 42,195 km venne completata da 679 atleti. Ora non resta che confidare in una bella domenica di sole per regalare ai tanti iscritti una gara degna del suo grande passato, che ne ha fatto l’appuntamento principe del podismo amatoriale.

Il percorso è ormai ben conosciuto dagli appassionati, con la partenza da Piazza Farini alle ore 9:00 per poi raggiungere i paesi limitrofi, Godo, San Michele, Piangipane, Santerno per poi attraversare il fiume all’altezza di Traversara. Dopo Bagnacavallo e Boncellino si riattraversa il Lamone per raggiungere nuovamente Russi e Piazza Farini. A fine gara, pasta party per tutti all’Oratorio Don Bosco, vicino alla Chiesa dei Servi.

Maratona ma non solo. Quest’anno infatti la prova di Russi aderisce al Vivicittà, la grande manifestazione con tante città in gara contemporaneamente. La prova sui 10 km, “Al tuo passo sul Lamone” avrà carattere non competitivo, con partenza in corsa alla maratona e realizzata insieme alla Bcc ravennate forlivese e imolese a sostegno della popolazione alluvionata di Traversara. Prevista anche l’alternativa di 7 km che comprende la visita all’area di riequilibrio ecologico adiacente la Villa Romana (aperta a tutti per l’intera domenica), in collaborazione con WWF e Pro Loco.

Le iscrizioni sono ancora aperte e online si chiuderanno giovedì sera. Poi si potrà ancora aderire direttamente nel weekend di gara ai tavoli di segreteria. A tutti gli iscritti andrà anche la maglia celebrativa disegnata dalla professoressa Caravita con il disegno di Palazzo San Giacomo che andrà a tutti i maratoneti e a quelli della 10 km che verseranno la quota piena di 10 euro. A tutti i partecipanti alla 42,195 km andrà anche la medaglia con l’immagine del parco Terzo Melandri e dell’adiacente torrione. Sabato antipasto della maratona con il 32° Gran Premio Promesse di Romagna, per bambini fino a 15 anni.

Per informazioni: Gs Lamone, www.gslamone.it