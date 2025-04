Al primo anno di partecipazione al Progetto Europeo ‘Conoscere la Borsa’ si sono classificati tra le prime dieci scuole in Italia: sono ragazze e ragazzi dell’ITC Manfredi-Tanari di Bologna, Francesco Celano, Alessia Di Vincenzo, Luca Saverino e Manuel Mattioli, guidati dall’insegnante Claudia Pelliconi, che sono stati premiati a Volterra nel corso della cerimonia nazionale che ha visto protagoniste le migliori scuole di tutta Italia, dai vincitori nazionali dell’Istituto Tecnico di Scicli, promossi per l’Italia anche alla finalissima europea a Bruxelles, fino ai rappresentanti di tutta Italia, da Alba a Gorizia, da Trento a Salerno. Il Progetto ‘Conoscere la Borsa’ è promosso dall’Associazione europea delle Casse di Risparmio e Banche territoriali ed ha lo scopo di coinvolgere studenti e studentesse in un gioco europeo, in cui gli studenti si confrontano con colleghe e colleghi di tutta Europa, dal Lussemburgo all’Austria, dalla Francia alla Germania: in Italia, gli studenti e le studentesse che hanno aderito sono stati 3.600, sostenuti da 17 tra banche e fondazioni bancarie. Il meccanismo, basato sul principio del learning by doing, è il vero motivo del successo del progetto: ogni squadra ha a disposizione un budget virtuale che può investire sulle varie piazze borsistiche e la classifica finale è redatta in base ai rendimenti reali degli investimenti fatti.

Il progetto è stato fortemente sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti e dalla Cassa di Ravenna presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi: ed alle fine tra le cinquanta squadre e scuole iscritte per conto di Fondazione e Cassa, il Manfredi-Tanari ha prevalso con un finale mozzafiato sui rappresentanti dell’Università di Ferrara, giunti al secondo posto e che hanno sfiorato a loro volta la qualificazione alla finale nazionale riservata alle sole università.

Alla cerimonia di premiazione svoltasi a Volterra hanno partecipato tra gli altri l’organizzatore del progetto per l’Italia per conto di Acri, Francesco Coccia, Monica Rivelli per la Feduf, Bruna Elias Passaretti dell’organizazione europea del Planspiel Borse, l’organizzatore della finale nazionale Alessandro Salvini, Corrado Piffanelli in rappresentanza della Cassa di Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e numerose autorità.