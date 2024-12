Azioni strategiche e nuovi legami per rafforzare e consolidare la presenza della Romagna nel mercato turistico di lingua tedesca.

Visit Romagna ha preso parte all’ “Italian Travel Workshop”, un importante workshop svoltosi a Monaco di Baviera alla presenza di numerosi operatori del turismo organizzato dell’area di Monaco e dell’intera Regione. Un’occasione per incontrare e confrontarsi con 40 operatori tedeschi, tra cui tour operator e agenzie di viaggio, promuovendo l’ampio ventaglio di offerte legato alle vacanze in Romagna, e preparando così il terreno in vista della prossima edizione della fiera F.RE.E. 2024 (Travel and Leisure Fair), la più grande fiera di viaggi e tempo libero della Baviera, in programma nel mese di febbraio 2025.

Al desk istituzionale in rappresentanza di tutti i territori era presente Helga Schenk (guida turistica dell’Emilia-Romagna), mentre cinque operatori rappresentativi del territorio e dei prodotti dell’intera destinazione rappresentavano prodotti, pacchetti ed opportunità per la prossima stagione: Ravenna Incoming, Po Delta Tourism, Agenzia Larus Viaggi, Consorzio Costa Hotels e Consorzio Batani Select Travel. Continuano in questo modo le iniziative di Visit Romagna tese a potenziare i rapporti con la Germania, il più importante bacino estero per il mercato turistico della Riviera.

“Quello tedesco è da sempre un segmento di mercato di grande rilevanza per il territorio romagnolo – dichiara Jamil Sadegholvaad il Presidente di Visit Romagna-. Lo confermano i dati, che mostrano una buona tenuta a livello di incoming e che ci spronano a mettere in campo nuove iniziative per saldare sempre di più il nostro storico legame con la Germania andando a intercettare anche nuovi bacini di pubblico. Un ruolo strategico, in tal senso, è giocato dai collegamenti ferroviari. Dal 17 aprile 2025, sarà attivo il collegamento ferroviario giornaliero tra Monaco di Baviera e la Riviera Romagnola, con le nuove fermate a Riccione e Cattolica che si aggiungono a quelle già previste a Bologna, Cesena e Rimini. Il servizio, realizzato dalle ferrovie tedesche DB e austriache ÖBB, rappresenta un salto di qualità per il turismo, offrendo ai viaggiatori tedeschi una valida alternativa al traffico autostradale. Il collegamento, operativo fino al 6 ottobre, coprirà anche le vacanze autunnali dei bavaresi”.