Domani pomeriggio il match più atteso della giornata: il Ravenna FC farà visita al Lentigione in una sfida che mette di fronte due delle formazioni più in forma del girone. Le squadre arrivano a questa partita appaiate in classifica, a un solo punto dalla vetta occupata in coabitazione da Forlì e Tau, con l’obiettivo chiaro di continuare la propria corsa ai vertici del campionato.

Le due formazioni si sono recentemente affrontate in Coppa Italia, dove hanno prevalso i giallorossi grazie alla rete decisiva di Drapelli. Il Lentigione di Stefano Cassani può vantare la miglior difesa del torneo con appena 8 reti subite, un dato che testimonia la solidità dei prossimi avversari dei giallorossi. Il Ravenna FC sotto la guida di Marco Marchionni ha dimostrato grande compattezza difensiva, subendo solamente 5 reti nelle ultime 11 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Numeri che confermano come quella di domani sarà una gara di alto livello, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza. Il Lentigione arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo grazie a una striscia di 6 vittorie consecutive, un rendimento che ne certifica lo stato di forma straordinario. Per il Ravenna sarà quindi necessaria una prestazione impeccabile per ottenere un risultato positivo e continuare a sognare la vetta.

La partita avrà anche un sapore speciale per alcuni ex giallorossi. Il tecnico Stefano Cassani ha infatti trascorso quattro anni nelle giovanili del Ravenna, mentre il capitano del Lentigione, Sabba, ha indossato la maglia giallorossa per tre stagioni e mezzo. Un altro ex, Gobbo, protagonista la scorsa stagione a Ravenna, non sarà invece della gara a causa di un problema all’occhio.

In casa Ravenna, saranno ancora indisponibili Nappello, alle prese con un problema al polpaccio, e il neo-arrivato Mereghetti, fermo per un affaticamento muscolare. Nonostante le assenze, la squadra potrà contare sul supporto di un numeroso gruppo di tifosi giallorossi che raggiungerà lo stadio per spingere i ragazzi in questa sfida cruciale.

I botteghini dello stadio saranno aperti dalle ore 13:00 con biglietti disponibili direttamente in cassa. Fischio d’inizio fissato per le 14:30 di domani.